ДТС-Логистик
Ваш груз
под нашей
ответственностью
Услуги перевозок и полный спектр складских услуг
Перевозим грузы автомобильным
транспортом по всей России
транспортом по всей России
Более 100 единиц техники, не старше 6 лет
Собственный автопарк с 40 единицами техники и ещё 100 ед. привлечённого транспорта партнёров под нашей ответственностью
Круглосуточный сервис
заботы о клиентах
заботы о клиентах
Оперативно ответим, решим любые вопросы и предоставим гибкие условия под ваш запрос
Современные
системы мониторинга
системы мониторинга
Персональный менеджер следит за местоположением объекта с грузом и температурным режимом и несёт ответственность за сохранность груза
Защита груза
от всех рисков
от всех рисков
Полностью или частично застрахуем груз от повреждения, мошенничества, утраты груза и др.
Гарантируем надёжный сервис
и своевременную доставку ваших грузов
- Приоритетное обслуживание
- Работаем по удобному для вас графику
- Тщательно прорабатываем маршруты, чтобы своевременно доставить груз
- Электронный документооборот
- Персональный менеджер оперативно информирует о важных изменениях, при перевозке
- Подбираем наилучшее транспортное решение
- Электронный документооборот
- Электронный документооборот
- Оперативная доставка грузов по всей стране с гарантией сохранности грузов
- Разработка экономически выгодных маршрутов
Доставим ваш груз в полной сохранности, включая особенные: продукты питания и хрупкие грузы
Надёжны в деле, соблюдаем договоренности
Идеальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности
Информируем вас о местонахождении груза
Удобные условия электронного документооборота
Нацелены на долгосрочные отношения и делаем всё для этого
Компания ДТС-ЛОГИСТИК устанавливает
партнёрские долгосрочные отношения
партнёрские долгосрочные отношения
За 8 лет мы получили значительный опыт и
работаем с компаниями федерального уровня:
работаем с компаниями федерального уровня:
- Более 1500 отгрузок в месяц
- Доставляем в любую точку России
- Собственный автопарк постоянно пополняется и обновляется, наши машины не старше 6 лет
- Неограниченный парк привлечённой автотехники
- Команда профессионалов, обеспечивающая спокойствие и уверенность
- Открыты к изменениям и поддерживаем их реализацию
Предоставляем полный спектр
складских услуг:
- Погрузка-разгрузка с помощью грузчиков и спецтехники
- Маркировка грузовых мест, стикеровка товара и нанесение штрих-кода
- Приёмка и комплектация груза любой сложности: паллетный, штучный, мерный, с возможностью анализировать партию и срок годности
- Укладка товара в картонные короба, упаковка картоном, стретч-пленкой, стреп-лентой, обрешётка
- Инвентаризации: ежегодные, месячные, по определенным товарным позициям, ежедневные по категориям оборачиваемости товара
Ответственное хранение
на собственном складе
на собственном складе
Современное оснащение: стеллажные системы (до 3 ярусов); многоярусные фронтальные системы; напольное и уличное хранение.
- Полезная высота: 6 м.
- Складская техника, грузоподъемность 3,0 т.
- Температурный режим: от +5 до +30
- Видеонаблюдение, охрана, пожарная сигнализация
- Надёжная WMS система на платформе 1С для управления товарными, транспортными и финансовыми потоками предприятия
DTS Logistic ценят за результативность, профессионализм и качественное обслуживание
Нас выбирают крупные федеральные компании и небольшие организации