Добро пожаловать в мир транспортной логистики с надёжным партнером в организации перевозок

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Круглосуточно 24/7

ДТС-Логистик

Ваш груз
под нашей
ответственностью

Услуги перевозок и полный спектр складских услуг

Перевозим грузы автомобильным
транспортом по всей России
Более 100 единиц техники, не старше 6 лет
Собственный автопарк с 40 единицами техники и ещё 100 ед. привлечённого транспорта партнёров под нашей ответственностью
Круглосуточный сервис
заботы о клиентах
Оперативно ответим, решим любые вопросы и предоставим гибкие условия под ваш запрос
Современные
системы мониторинга
Персональный менеджер следит за местоположением объекта с грузом и температурным режимом и несёт ответственность за сохранность груза
Защита груза
от всех рисков
Полностью или частично застрахуем груз от повреждения, мошенничества, утраты груза и др.

Гарантируем надёжный сервис
и своевременную доставку ваших грузов

Бизнес компаниям
Экспедиторам
Интернет-магазинам
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  • marker Приоритетное обслуживание
  • marker Работаем по удобному для вас графику
  • marker Тщательно прорабатываем маршруты, чтобы своевременно доставить груз
  • marker Электронный документооборот
  • marker Персональный менеджер оперативно информирует о важных изменениях, при перевозке
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  • marker Подбираем наилучшее транспортное решение
  • marker Электронный документооборот
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  • marker Электронный документооборот
  • marker Оперативная доставка грузов по всей стране с гарантией сохранности грузов
  • marker Разработка экономически выгодных маршрутов

Доставим ваш груз в полной сохранности, включая особенные: продукты питания и хрупкие грузы

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Надёжны в деле, соблюдаем договоренности

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Идеальное соотношение цены и качества

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Высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности

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Информируем вас о местонахождении груза

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Удобные условия электронного документооборота

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Нацелены на долгосрочные отношения и делаем всё для этого

Компания ДТС-ЛОГИСТИК устанавливает
партнёрские долгосрочные отношения
За 8 лет мы получили значительный опыт и
работаем с компаниями федерального уровня:
  • Более 1500 отгрузок в месяц
  • Доставляем в любую точку России
  • Собственный автопарк постоянно пополняется и обновляется, наши машины не старше 6 лет
  • Неограниченный парк привлечённой автотехники
  • Команда профессионалов, обеспечивающая спокойствие и уверенность
  • Открыты к изменениям и поддерживаем их реализацию

Предоставляем полный спектр
складских услуг:

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  • marker Погрузка-разгрузка с помощью грузчиков и спецтехники
  • marker Маркировка грузовых мест, стикеровка товара и нанесение штрих-кода
  • marker Приёмка и комплектация груза любой сложности: паллетный, штучный, мерный, с возможностью анализировать партию и срок годности
  • marker Укладка товара в картонные короба, упаковка картоном, стретч-пленкой, стреп-лентой, обрешётка
  • marker Инвентаризации: ежегодные, месячные, по определенным товарным позициям, ежедневные по категориям оборачиваемости товара
Ответственное хранение
на собственном складе
Современное оснащение: стеллажные системы (до 3 ярусов); многоярусные фронтальные системы; напольное и уличное хранение.
  • Полезная высота: 6 м.
  • Складская техника, грузоподъемность 3,0 т.
  • Температурный режим: от +5 до +30
  • Видеонаблюдение, охрана, пожарная сигнализация
  • Надёжная WMS система на платформе 1С для управления товарными, транспортными и финансовыми потоками предприятия

DTS Logistic ценят за результативность, профессионализм и качественное обслуживание

Нас выбирают крупные федеральные компании и небольшие организации

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